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Россохин Василий Ермолаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Россохин
Имя
Василий
Отчество
Ермолаевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
11164. Россохин Василий Ермолаевич, 45 л., Яранск. у., Коморовск. в., д. Симанок. Н. С. 10 уч. Яранск. у. Ст. 150, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27 окт. 926.

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