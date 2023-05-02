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Саин-Дала-Оглы Кинджи Цуинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саин-Дала-Оглы
Имя
Кинджи
Отчество
Цуинович
Дата исполнения приговора
26 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
28464. САИН-ДАЛА-ОГЛЫ, КИНДЖИ ЦУИНОВИЧ, 22 л. Гр. г. Карасун-Базара; — Н. С. 5 уч. г. Екатеринодара. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 26 июля 920.

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