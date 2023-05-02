Казаринов Иван Назарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казаринов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Назарович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15579. КАЗАРИНОВ, ИВАН НАЗАРОВИЧ, 53 л. Гр. Усольск. у., Пыскорск. в., д. Н.-Новинок; — Н. С. 2 уч. Усольск. у. Контр-революц., лиш. св. 3 г., по амн. нак. замен., пр. р. 1 г. Исп. 2 нояб. 920.
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