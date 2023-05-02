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Мусатова Елена Семеновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мусатова
Имя
Елена
Отчество
Семеновна
Дата исполнения приговора
29 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
4910. Мусатова Елена Семеновна, Гр. Ростовск. у., Щадневск. в., с. Спасо-Городища; — Н. С. 1 р-на г. Ростова. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 29 авг. 919.

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