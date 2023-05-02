Виксвайтис Франц Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виксвайтис
- Имя
- Франц
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143986. ВИКСВАЙТИСЪ, ФРАНЦЪ ОСИповъ, Лиш. ос. пр. изъ к. Волковышск. у., гм. Виштынецъ, д. Бакшнчики, 22 л.; — Сувалкск. О. С. 10 Сент. 909, 1 п. 2 ч. 133, 134, 135 и 1 ч. 286 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 99746, арест. отд. 2 г. и 6½ м. Исп. 16 Окт. 909. | 907 55362 1655 У. | 906 1452 170 М. | 906 3278 169 М. | 904 1672 169 М.
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