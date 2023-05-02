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Морозов Егор Елистратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Егор
Отчество
Елистратович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
26891. МОРОЗОВ, ЕГОР ЕЛИСТРАТОВИЧ, 29 л. Гр. Тульск. у., Павловск. в., д. Ново-Николаевской; — Н. С. 5 уч. Юрьевск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокращ. до 1 г. Осужд. 23 окт. 920.

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