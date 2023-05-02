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Шестов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
8206. ШЕСТОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Московск. у., Выхонск. в., с. Кишкино; - Н. С. Якиманско-Пятницк. отд. Замоскворецк. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 28 авг. 919. | предыдущая судимость 916 34036 169 М.

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