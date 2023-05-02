Шестов Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8206. ШЕСТОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. Московск. у., Выхонск. в., с. Кишкино; - Н. С. Якиманско-Пятницк. отд. Замоскворецк. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 28 авг. 919. | предыдущая судимость 916 34036 169 М.
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