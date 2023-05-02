Добриман Лейзер-Мордко Янкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добриман
- Имя
- Лейзер-Мордко
- Отчество
- Янкелев
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46520. ДОБРИМАНЪ, ЛЕЙЗЕРЪ-МОРДКО Янкелевъ. Мщ. м. Высоко-Литовска, Бростск. у., 25 л.; — У. чл. О. С., по 1 уч. Брестск. у., 170¹ и 172 М.,тюр. 3 м. Исп. 26 Янв. 905.
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