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Добриман Лейзер-Мордко Янкелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добриман
Имя
Лейзер-Мордко
Отчество
Янкелев
Дата исполнения приговора
26 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 81
Источник
Скан
Оригинальная запись
46520. ДОБРИМАНЪ, ЛЕЙЗЕРЪ-МОРДКО Янкелевъ. Мщ. м. Высоко-Литовска, Бростск. у., 25 л.; — У. чл. О. С., по 1 уч. Брестск. у., 170¹ и 172 М.,тюр. 3 м. Исп. 26 Янв. 905.

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