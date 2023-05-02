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Баранова Марфа Максимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранова
Имя
Марфа
Отчество
Максимовна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
485. БАРАНОВА, МАРФА МАКСИМОВНА, 27 л. Гр. Мелекесск. у., Кременск. в., с. Кр.-Выленок; — Н. С. 4 уч. Мелекесск. у. Выгонка самогонки, лиш. св. 3 г. условно.

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