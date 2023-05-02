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Кукк Вильгельмина Юрьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кукк
Имя
Вильгельмина
Отчество
Юрьева
Дата исполнения приговора
02 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
66178. КУККЪ, ВИЛЬГЕЛЬМИНА ЮРЬева. К. Юрьев. у., Кавастск. в., 13½ л., рд. въ г. Юрьевѣ; — М. С. 3 уч. Юрьево-Верроск. окр., 11, 14, 14¹, 169, 8 п. 170, 3 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 2 Авг. 907.

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