Кукк Вильгельмина Юрьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кукк
- Имя
- Вильгельмина
- Отчество
- Юрьева
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66178. КУККЪ, ВИЛЬГЕЛЬМИНА ЮРЬева. К. Юрьев. у., Кавастск. в., 13½ л., рд. въ г. Юрьевѣ; — М. С. 3 уч. Юрьево-Верроск. окр., 11, 14, 14¹, 169, 8 п. 170, 3 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 4 м. Исп. 2 Авг. 907.
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