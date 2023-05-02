— Гавриил Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
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- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2340. ГАВРИЛОВЪ, ГАВРІИЛЪ (безъ фам.), 22 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Бѣльск. у., Верховье-Малышкинск. в., д. Переворицъ; — Смоленск. О. С., 27 Сент. 910, 114, 133 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. №1 44314, который постан. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 130576, арест. отд. 4½ г. Исп. 23 Нолб. 910, счит. ср. съ 20 Мая 909. | 907 39198 170 М. | 904 85600 170 М.
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