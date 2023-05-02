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Авашев Василий Сидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авашев
Имя
Василий
Отчество
Сидорович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
34. АВАШЕВ, ВАСИЛИЙ СИДОРОВИЧ, 34 л. Гр. Невельск. у., Сокольницк. в., с. Гусакова; — Н. С. 1 р. 4 отд. г. Петрограда. Картежн. игра, лиш. св. 6 м. Исп. 28 сент. 920.

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