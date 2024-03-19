Бандина Евдокия Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бандина
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 31 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15602. БАНДИНА, ЕВДОКІЯ СЕМЕНОВА, 56 л. К. Мологск. у., Станиславск. в., д. Старова; — У. Чл. О. С. по Мологск. у., 18 Дек. 910, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 6 м. Исп. 31 Дек. 910. | 908 690 Акц. У. | 900 77089 Акц. У. | 902 20248 Акц. У.
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