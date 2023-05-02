Мухаметзяновь Мухамет-Галей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мухаметзяновь
- Имя
- Мухамет-Галей
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67221. МУХАМЕТЗЯНОВЬ, Мухаметъ-Галей. К. Симбир. у., Сюндюковск. в., д. Возжей, 36 л.; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска, 172 М. (участ.), тюр. 1 ½ м. Исп. 17 Авг., счит. ср. съ 31 Іюля 907.
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