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Мухаметзяновь Мухамет-Галей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мухаметзяновь
Имя
Мухамет-Галей
Дата исполнения приговора
31 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
67221. МУХАМЕТЗЯНОВЬ, Мухаметъ-Галей. К. Симбир. у., Сюндюковск. в., д. Возжей, 36 л.; — Г. С. 2 уч. г. Симбирска, 172 М. (участ.), тюр. 1 ½ м. Исп. 17 Авг., счит. ср. съ 31 Іюля 907. 

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