Горбунов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Василий Николаевич

Горбунов Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбунов
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
20 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
2416. ГОРБУНОВ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Мензелинск. у., Троицк. в., д. М.-Батроса; — Р. Т. г. Уфы. Восст. пр. Сов. власти и убийство Сов. раб., лиш. св. 5 л. Исп. 20 мая 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close