Горбунов Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбунов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2416. ГОРБУНОВ, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Гр. Мензелинск. у., Троицк. в., д. М.-Батроса; — Р. Т. г. Уфы. Восст. пр. Сов. власти и убийство Сов. раб., лиш. св. 5 л. Исп. 20 мая 920.
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