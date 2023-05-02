Чебанов Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чебанов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 515
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13403. ЧЕБАНОВЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ, 22 л. К. Каширск. у., Иваньковск. в., д. Дьякова, рд. Подольск. у., въ д. Старо-Николаевкѣ; — Москов. О. С., 2 Нояб. 910, 152, 152¹ и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Москов. Ст. М. С. Прѣснен. уч. отъ 10 Іюля 910 г. (38 и 977 У., тюр. 2 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 8 Дек. 910. | 908 66169 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 66168. | 905 93009 169 М.
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