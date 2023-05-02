Бобровский Михаил Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобровский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45280. БОБРОВСКІЙ, МИХАИЛЪ СЕМЕновъ. К. изъ сс.-посел. Красноярск. у., Сухобузимск. в., с. Атамановскаго, 50 л., рд. въ Ставропольск. г.; — М. С. 2 уч. Красноярск. у. (во 2 р.), 2 ч. 1483 У., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905.
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