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Бобровский Михаил Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобровский
Имя
Михаил
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45280. БОБРОВСКІЙ, МИХАИЛЪ СЕМЕновъ. К. изъ сс.-посел. Красноярск. у., Сухобузимск. в., с. Атамановскаго, 50 л., рд. въ Ставропольск. г.; — М. С. 2 уч. Красноярск. у. (во 2 р.), 2 ч. 1483 У., тюр. 3 м. Исп. 17 Мая 905.

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