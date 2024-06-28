Еколкина Матрена Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еколкина
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46676. ЕКОЛКИНА, МАТРЕНА ФЕДОРОва. К. Вяземск. у., Федоровск. в., д. Денисова, 55 л.; — Смоленск. О. 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюня 905.
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