Фомин Иван Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Иван Венедиктович

Фомин Иван Венедиктович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Иван
Отчество
Венедиктович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
29942. ФОМИН, ИВАН ВЕНЕДИКТОВИЧ, 43 л. Гр. Орск. у., с. Сары; — Р. Н. Т. Ташкентск. ж. д. Контр-револ., лиш. св. 10 л. Исп. 6 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.