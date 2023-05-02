Ханов Керим Юсуф
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханов
- Имя
- Керим Юсуф
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 432
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140722. ХАНОВЪ, КЕРИМЪ ЮСУФЪ. Персид. подд., 25 л., рд. въ Персіи; — Асхабад. О. С. 12 Сент. 909, 114, 134, 135, 148, 149, 3 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 6 Окт. 909.
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