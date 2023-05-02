Эссен Александр Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эссен
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 576
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46718. ЭССЕНЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВЪ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ачинска, рд. въ г. Казани; — Томск. О. С., 4 Нояб. 910, 114 и 1666 У., тюр. 4 м. Исп. 24 Февр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 46428, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 38675. | 900 115519 362 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 102514. | 98 27208 975 У. и 169 М. | 96 103846 1692 У.
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