Чирков Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Иван Дмитриев

Чирков Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чирков
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
Источник
Скан
Оригинальная запись
141268. ЧИРКОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. СПБ. у., в. и с. Рыбацкаго, 25 л.; — СПБ. У. М. С. 3 уч. 17 Окт. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 17 Окт. 909. | 904 10312 172 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close