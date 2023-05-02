Чирков Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чирков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141268. ЧИРКОВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. СПБ. у., в. и с. Рыбацкаго, 25 л.; — СПБ. У. М. С. 3 уч. 17 Окт. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 17 Окт. 909. | 904 10312 172 М.
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