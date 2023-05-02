Трегубенко Пантелеймон Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трегубенко
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140100. ТРЕГУБЕНКО, ПАНТЕЛЕЙМОНЪ Гавриловъ (онъ же Харитоненко). Каз. с. Кругликовъ, Лубенск. в. и у., 27 л.; — Лубен. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 152, 13 и 1651 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. въ Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.