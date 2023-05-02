Великина Ульяна Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Великина
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36550. ВЕЛИКИНА, УЛЬЯНА ВАСИЛЬева (она же Великихъ и Адріановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Обоян. у., Ольшанск. в., с. Прохоровскаго, 27 л.; — Харьковск. О. С., 2 ч. 1655 У., тюр. 3 г. Исп. 8 Іюля 908. | 905 53131 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 30596. | 902 61926 1655 У. | 99 46540 170 М. | 901 1228 169 М. | 91 103409 Акц. У. | 900 51059 172 М.
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