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Глушков Евгений Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глушков
Имя
Евгений
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1518. Глушков Евгений Степанович, 40 л., Пермск. окр., Очерск. р., завода Павловского. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 2 ч. 105, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/ІІІ—23.

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