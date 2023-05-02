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Андреев Евдоким Федотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Евдоким
Отчество
Федотов
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
129483. андреевъ, евдокимъ федотовъ (онъ же Осиповъ). К. Петров. у., Вязьменск. в., д. Таволожки, 33 л.; — У. Чл. Саратов. О. С. по Петров. у. 28 Мая 909, 170¹ М., по сов. съ приг. сего У. Чл. отъ 28 Мая 909 г. (по 2 п. 171 и 172 М.—тюр. 1½ м.), тюр. 6 м. Исп. 30 Сент. 909. | 907 22288 170¹ М.

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