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Селунов Степан Макаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селунов
Имя
Степан
Отчество
Макаров
Дата исполнения приговора
17 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
10994. Селунов Степан Макаров., 18 л., Глазовск. у. (Вот. А. О.). Юсовск. в., д. Кириловской. Сев.-Двинск. Г. С. Ст. 136, л. с. 8 л., п. п. 2 г. 17 мар. 927.

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