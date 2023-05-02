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Поповский Хаим-Вольф Аронов-Лейбов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поповский
Имя
Хаим-Вольф
Отчество
Аронов-Лейбов
Дата исполнения приговора
23 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
86365. ПОПОВСКІЙ, ХАИМЪ-ВОЛЬФЪ Ароновъ-Лейбовъ, 21 г. Мщ. г. Ново-Минска; — Варшав. О. С., 11 Мая 911, 114, 152¹ и 1651 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., съ зач. 3 м. и 10 дн. предв. заключ. Исп. 23 Іюня 911.

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