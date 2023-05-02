Бакаев Федор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакаев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 421. БАКАЕВ, ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 41 г. Гр. Ковровск. у., Малышевск. в., д. Лужени; — Н. С. 7 уч. Ковровск. у. Кража, лиш св. 6 м. Исп. 25 июня 919.
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