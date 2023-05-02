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Матюшин Илларион Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матюшин
Имя
Илларион
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
9044. Матюшин Илларион Дмитриевич, 45 л., Тульск. г., Новосильск. у., Судбищенск. в., д. Журавлинки. Н. С. 5 уч. Новосильск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 нояб. 926.

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