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Смирнова Аполлинария Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнова
Имя
Аполлинария
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
28938. СМИРНОВА, АПОЛЛИНАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 17 л. Гр. Мосальск. у., Ивонинск. в., с. Шубина; — Н. С. 2 Городск. р. 5 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. условно.

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