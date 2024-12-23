Смирнов Дмитрий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35560. СМИРНОВЪ, ДМИТРІЙ АЛЕКС АНДровъ. К. Череповецк. у., Шахобадск. в., д. Слабѣевой, 34 л.; — Петрозавод. О. С., (въ 8 р.), 1452, 4 п. 1453, 3 ч. 1609 и 3 ч. 1610 У., каторж. раб. 18 л. Исп. 12 Марта 905. | 904 36981 177 М. | 900 107254 1657 У.
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