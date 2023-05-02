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Андреев Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
204. АНДРЕЕВ, НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 22 л. Гр. Каширск. у., Липецк. в., д. Михайловки; — Н. С. Рождественск. уч. г. Москвы. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 20 окт. 919.

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