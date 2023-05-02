Цветкова Анастасия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова Анастасия Ларионовна

Цветкова Анастасия Ларионовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветкова
Имя
Анастасия
Отчество
Ларионовна
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
7911. ЦВЕТКОВА, АНАСТАСИЯ ЛАРИОНОВНА, 50 л., Гр. Середск. у., Сорохотск. в., д. Пронина,; Н. С. 1 уч. Нерехтск. у., Кража, лиш. св. 2 г., Исп. 25 дек. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.