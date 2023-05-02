Федченко Егор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федченко
- Имя
- Егор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140488. ФЕДЧЕНКО, ЕГОРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Ростова (на/Д.), 35 л., рд. въ г. Нахичевани (на/Д.); — М. С. 6 уч. Ростов. (на/Д.) окр., 1 п. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Марта 909.
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