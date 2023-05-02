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Апраксина Анастасия Никитична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Апраксина
Имя
Анастасия
Отчество
Никитична
Дата исполнения приговора
15 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
296. АПРАКСИНА, АНАСТАСИЯ НИКИТИЧНА. 30 л. Гр. Валдайск. у., Едровск. в. и с.; — Н. С. 1 уч. Валдайск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 15 авг. 919.

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