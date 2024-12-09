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Цуканов Афанасий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цуканов
Имя
Афанасий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 506
Источник
Скан
Оригинальная запись
155595. ЦУКАНОВЪ, АФАНАСІЙ ДМИТріевъ. К. Веневск. у., Узуновск. в., д. Бѣляевой, 39 л.; — У. Чл. О. С. по Московск. у. 17 Окт. 909, 169, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 128514. | 902 59431 170¹ М.

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