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Аникин Никифор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аникин
Имя
Никифор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 5
Источник
Скан
Оригинальная запись
152. Аникин Никифор Степанович, 55 л., Новосибирск. окр., Баксинск. р., д. Атуз. Н. С. 9 уч. Ново-Сибирск. окр. Ст. ст. 16, 2 ч. 85, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 12/ѴІІІ—26.

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