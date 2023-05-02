Каганов Павел
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каганов
- Имя
- Павел
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82791. КАГАНОВЪ, ПАВЕЛЪ (онъ же Качановъ), (внѣбр.), 32 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева; — Кіевск. О. С., 14 Марта 911, 152¹, 2 ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 9 м. предв. заключ. Исп. 1 Іюня 911. | 909 39391 1 ч. 1655 У. | 98 36389 1655 У. 907 81692 170 М. | 96 47689 1655 У. | 906 77859 172 М. | 94 71826 169 М. | 902 64780 1642 У. | 93 89126 169 М. | 900 94813 1655 У. | 93 2387 169 М.
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