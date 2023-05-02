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Чугунов Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугунов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 357
Источник
Скан
Оригинальная запись
12363. ЧУГУНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., Кашинск. у., Славковск. у., д. Тушнево. Н. С. 2 р. Кашинск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 14/ІІІ—26.

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