Какорин Егор Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Какорин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4364. КАКОРИН, ЕГОР ТРОФИМОВИЧ. Гр. Орловск. у., Казаковск. в., д. Косоноги; — Н. С. 1 уч. Слободск. у., лиш. св. 6 м. Исп. 2 февр. 920.
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