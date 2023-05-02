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Голованов Дмитрий Епифанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голованов
Имя
Дмитрий
Отчество
Епифанович
Дата исполнения приговора
09 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
893. ГОЛОВАНОВ, ДМИТРИЙ ЕПИФАНОВИЧ, 55 л. Гр. Слободск. у., Светлицк. в., д. Мишонки;—Р. В. Т. Т. Пермск., ж. д. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 9 марта 922.

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