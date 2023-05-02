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Аверьянов Пафнутий Аверьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аверьянов
Имя
Пафнутий
Отчество
Аверьянович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
29. АВЕРЬЯНОВ, ПАФНУТИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ, 50 л. Гр. Боровск. у., Красносельск. в., д. Лучны; — Н. С. Вознесенск. уч. г. Москвы. Кража, прин. раб 1 г. Исп. 9 дек. 919.

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