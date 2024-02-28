Поплаухин Александр Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поплаухин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52096. поплаухинъ, александръ Гавриловъ. К. Ветлужск. у., Тоншаевск. в., с. Краснаго, 20 л., — М. С. 1 уч. Бійск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Апр. 907
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