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Ткачук Петр Онуфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткачук
Имя
Петр
Отчество
Онуфриевич
Дата исполнения приговора
22 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8513. ТКАЧУК, ПЕТР ОНУФРИЕВИЧ, 21 г. Гр. Подольск. г., Брауловск. у., Печерск. в., д. Петрошевка; — П. С. при штабе 5 арм. Должн. прест., лиш. св. 4 г. Исп. 22 июня 921.

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