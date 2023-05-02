Ткачук Петр Онуфриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткачук
- Имя
- Петр
- Отчество
- Онуфриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8513. ТКАЧУК, ПЕТР ОНУФРИЕВИЧ, 21 г. Гр. Подольск. г., Брауловск. у., Печерск. в., д. Петрошевка; — П. С. при штабе 5 арм. Должн. прест., лиш. св. 4 г. Исп. 22 июня 921.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.