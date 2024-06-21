Поселянова Авдотья Ульянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поселянова
- Имя
- Авдотья
- Отчество
- Ульянова
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 559
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15698. ПОСЕЛЯНОВА, АВДОТЬЯ УЛЬЯнова. К. Медынск. у., Сергіевск. в., д. Шестакова, 3 л., рд. т. же у., Дороховск. в., въ д. Ивашевѣ; — Калужск. О. С., 114, 1451. 9 и 1 ч. 1455 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 л. Исп. 4 Дек. 908.
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