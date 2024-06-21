Касимов Мавлют Сабитов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Касимов
- Имя
- Мавлют
- Отчество
- Сабитов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146923. КАСИМОВЪ, МАВЛЮТЪ САБИтовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Глазов. у., Балезинск. в., д. Кестыма, 45 л.; — Вятск. О. С. 2 Сент. 909, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 31 Окт. 909. | 97 87625 1654¹ У. | 95 93085 1692 У.
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