Щеглов Петр Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щеглов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12309. ЩЕГЛОВ, ПЕТР МАКСИМОВИЧ, 49 л. Гр. Гжатск. у., Чальско-Дорск. в., д. Клопиков; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховск. отд. г. Москвы. Должн. прест., лиш. пр. 1 г. Исп. 3 окт. 919.
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