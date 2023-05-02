Вирченко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирченко Иван Петрович

Вирченко Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вирченко
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
07 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1093. Вирченко Иван Петрович (он же Бриксань Петр Никитич), 29 л., Сев.-Кавказск. кр., Донск. окр., с. Ново-Батайского. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. ст. 180 п. «ж», 189, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 7/ѴІІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.