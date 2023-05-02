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Вильминский Антон Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вильминский
Имя
Антон
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45750. ВИЛЬМИНСКІЙ, АНТОНЪ ОСИповъ. К. Новоалександров. у., Антузовск. в., 49 л., рд. въ г. Двинскѣ; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Двинск. у., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 24 Мая 905.

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